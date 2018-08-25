نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت تغريدة قال فيها إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى "اتفاق تجارة كبير" مع المكسيك قريبا.
ترامب يلوح بالتوقيع على اتفاق تجارة بين أمريكا والمكسيك قريبا
ترامب يلوح بالتوقيع على اتفاق تجارة بين أمريكا والمكسيك قريبا
وعلق ترامب قائلا "علاقتنا مع المكسيك تتقارب بشكل مستمر. هناك بعض الأشخاص الطيبين بحق في الحكومتين القديمة والجديدة، والجميع يعملون عن كثب مع بعضهم البعض... قد يتم التوصل إلى اتفاق تجارة كبير قريبا".
تغريدة ترامب تأتي وسط الغموض القائم منذ الجمعة حول احتمالات إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم (نافتا) وتفجر خلافات بشأن الطاقة واستمرار الصراع بشأن السيارات.
ويركز المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون منذ استئناف المحادثات الشهر الماضي على التوصل لتفاهم مشترك ولكن اختلاف وجهات النظر بشأن سياسة الطاقة بين الإدارتين المنتهية ولايتها والمقبلة في المكسيك شكل عقبة جديدة.
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هذا وسبق وأن تطرق دونالد ترامب بداية الشهر الحالي للاتفاق التجلرة مع المكسيك حين قال إن الولايات المتحدة والمكسيك تحققان تقدماً بشأن إبرام اتفاق تجاري، وحذر كندا من أنه سيفرض ضرائب على صادراتها من السيارات إذا لم يتسن التوصل لاتفاق مع أوتاوا.