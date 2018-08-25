الشرطة المصرية تحبط هجوماً إرهابياً على حاجز أمني بالعريش

ذكرت مصادر أمنية مصرية أن قوات الشرطة تمكنت من إحباط "عملية إرهابياة" كانت تستهدف أحد الحواجز الأمنية بمدخل مدينة العريش شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل أربعة من المهاجمين.
ووفقاً للمصادر، قُتل أربعة من جنود الشرطة ممن كانوا على الحاجز، وأصيب آخرون وتمّ نقلهم إلى المستشفى.
وأضافت المصادر أن منفذي الهجوم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة ومعهم قذائف " آر.بي.جي"، وتمّ إجبار الباقي منهم على الفرار بعد أن طاردتهم الشرطة.
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وأكدت المصادر أن الشرطة تعمل على تحديد هوية المهاجمين المقتولين وستتحفظ على جثثهم، وستقوم بتعقب الفارين عبر عملية مطاردة واسعة.
وتعمل القوات المصرية على القضاء على جماعات متشددة في شبه جزيرة سيناء شرق البلاد، أبرزها تنظيم " أنصار بيت المقدس" التابع بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية "داعش".