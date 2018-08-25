عارضة مجلة "بلاي بوي" السابقة كريستينا كارلين-كرافت عثر على جثتها هامدة في منزلها ابضواحي فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
مقتل عارضة مجلة بلاي بوي السابقة بطريقة مروعة
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مقتل عارضة مجلة بلاي بوي السابقة بطريقة مروعة
الشرطة الأمريكية اكتشفت جثة كريستينا كارلين-كرافت مخنوقة في غرفة نومها في حدود الساعة التاسعة والربع مساءً من يوم الأربعاء الماضي.
وقال مكتب قاضي مقاطعة مونتغومري أن العارضة السابقة صاحبة 36 ربيعا قتلت خنقا وأن القاتل استخدم حبلا أو ما شبهه لقتل كريستينا كارلين-كرافت. وفتحت الشرطة تحقيقا لكشف خيوط هذه الجريمو والقبض على الجاني.
وقامت عارضة بلاي بوي السابقة بإبلاغ الشرطة قبل أسبوع من مقتلها عن حادثة سرقة في بيتها.
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