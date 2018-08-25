احتشد محبو التظاهر بالعزف على الغيتارة في مدينة أولو الفنلندية لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية سعيا للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف.
فنلندا تنظم بطولة عالمية للتظاهر بالعزف على الغيتارة
فنلندا تنظم بطولة عالمية للتظاهر بالعزف على الغيتارة
وتحت سماء المدينة، تمكن 15 متسابقا من الوصول إلى المرحلة النهائية في النسخة الثالثة والعشرين من المسابقة واعتلوا مسرحا في الهواء الطلق بميدان وسط أولو للتمايل وإيهام الحضور بالعزف على الغيتارة. وفازت هذا العام اليابانية نانمي ناجورا التي اختارت لنفسها اسما فنيا هو سيفين سيز.
وحصلت ناجورا على غيتار مصنوع يدويا ويعرف باسم فلاينج فين. وقالت بعد فوزها باللقب "أنا في غاية السعادة ولا أصدق".
وكانت ناجورا من بين سبعة متسابقين وصلوا للنهائي عبر مراحل إقصائية في أنحاء أخرى من العالم فيما اختير الثمانية الآخرون في مرحلة أجريت في مدينة أولو قبل المسابقة بيوم.
وقال أنسي إيكونين وهو من مساعدي الإنتاج "أرى فيها (المسابقة) رغبة من جانب المتنافسين في الأداء والتنفيس عن نظرتهم للموسيقى... يأخذ اليابانيون هذا على محمل الجد كثيرا ويتدربون بلا هوادة. ينطوي الأمر على توليفة من الرغبة في المنافسة والأسلوب الفني".
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