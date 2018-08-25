إلهان عمر، لاجئة صومالية سابقا، ومواطنة أمريكية حاليا، في طريقها لتصبح أول أمريكية من أصول صومالية عضو في مجلس النواب الأمريكي.
إلهان عمر أول مسلمة صومالية ستدخل مجلس النواب الأمريكي
إلهان عمر أول مسلمة صومالية ستدخل مجلس النواب الأمريكي
السياسية البالغة من العمر 35 عاما، فازت في الانتخابات الديمقراطية التمهيدية لمجلس مينيسوتا، وقد تحل مكان كيث إليسون الذي قرر أن يترشح لمنصب المدعي العام.
وقد تدخل إلهان المجلس مع رشيدة طليب، الأمريكية المسلمة من أصول فلسطينية، والتي فازت عن الحزب الديمقراطي في ميشيغان.
وأكدت عمر أن على الأمريكيين أن يكونوا سعداء بهذا الفوز، كونه إجابة مباشرة على المخاوف السياسية التي يؤججها الرئيس الأمريكي وإدارته، بحسب تصريحها لوسائل الإعلام الأمريكية.
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وبالرجوع إلى بدايتها السياسية، انتُخبت إلهان عمر في العام 2016 كأول صومالية في مجلس الولاية، وهي نفس السنة التي فاز فيها ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وتقول عمر:"مهمتي حاليا هي غرس الأمل في نفوس الناس، لتكون لديهم الإرادة للمقاومة والاستمرار بالإيمان بأن هنالك بارقة أمل، لنتحدث حول طبيعة الأمة التي يجب أن نكون عليها والتي نستحقها".