إسرائيل تهاجم عهد التميمي بسبب رسالة وجهتها لحسن نصرالله

هاجم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان الشابة الفلسطينية عهد التميمي التي أفرج عنها من السجون الاسرائيلية في شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب نشرها مقطعا مصورا تظهر فيه وهي تخاطب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران حسن نصر الله وتشكره على كل ماقدمه للشعب الفلسطيني.
عهد التميمي التي حظيت بشعبية بالغة بسبب قضية اعتقالها والمطالبة بالإفراج عنها لم تسلم من حرب من الانتقادات شُنت عليها من جبهات مختلفة وفي مناسبات ممتعددة، مثل انتقاد مديحها للسجون الاسرائيلية بعد الإفراج عنها، وانتقاد المظاهر الاحتقالية لخروجها من المعتقل في وقت يشهد فيه قطاع غزة أحداثا دامية بحق شباب فلسطينيين.
وجاءت تصريحاتها الأخيرة على قناة "الجديد" اللبنانية بتقديرها لجهود حسن نصرالله في "رفع معنويات الشعب الفلسطيني" وبأنها لا تمثل نفسها وإنما "تمثل شعب وقضية" وأن "كل شعب فلسطين يفخر به (حسن نصرالله)" بمثابة سبب لانقلاب الكثيرين ممن كانوا يؤيدون قضيتها.