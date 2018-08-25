قال مسؤول في أفغانستان السبت إن انتحاري فجر نفسه أمام مكتب مفوضية الانتخابات الأفغانية بجلال آباد وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل أصاب 8 أخرين بجروح. وأضاف المسؤول أن العشرات من المتظاهرين كانوا بالقرب من المكتب حين وقع الإعتداء الدامي لدعم مترشح للانتخابات البرلمانية أسقط ترشحه بسبب مزاعم صلته بجماعات مسلحة.
مقتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري قرب مكتب اللجنة الانتخابية بجلال أباد
مقتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري قرب مكتب اللجنة الانتخابية بجلال أباد
وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم الحاكم الإقليمي إن الانفجار وقع عندما كان أنصار المرشح المستبعد يحاولون إغلاق مكتب لجنة الانتخابات.
وأضاف "طلبنا من المحتجين وقف تظاهرهم لأن المسلحين قد يستهدفونهم لكنهم رفضوا رسالتنا الأمنية".
وفجر انتحاري نفسه أمام مكتب للجنة الانتخابات في العاصمة كابول في وقت سابق من الشهر الجاري عندما كان محتجون محتشدين للاحتجاج على قرار اللجنة استبعاد 35 مرشحا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقتل مسؤول واحد بالشرطة في ذلك الهجوم.
وأدى منع العشرات من أصحاب النفوذ والنواب من خوض الانتخابات، بسبب الاشتباه في صلات بينهم وبين جماعات مسلحة غير مشروعة، لخروج احتجاجات وإطلاق تهديدات بعرقلة انتخابات عامة مهددة بالفعل بسبب الوضع الأمني المتدهور.
وحذرت حركة طالبان المواطنين من المشاركة في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر تشرين الأول، وقُتل عشرات الأشخاص في هجمات مسلحين على مراكز لتسجيل الناخبين.