بوادر خلاف بين الولايات المتحدة وباكستان بسبب بيان صحفي

فندت باكستان ما ذكرته الولايات المتحدة بشأن مضمون مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الجديد عمران خان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونفت أن يكون الاثنان تطرقا لمناقشة مسألة متشددين ينشطون في باكستان.

ودعت الخارجية الباكستانية واشنطن لتصحيح بيانها لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها تتمسك بروايتها عن المكالمة.