أستراليا تفكر في اللجوء إلى تأجير القبور لمدة 99 سنة

خطط لتقصير مدة استئجار القبور في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مع طرح إمكانية التجديد لـ 99 سنة أخرى، أو شراء حقوق الدفن إلى الأبد، قيد الدراسة بعد أن طُرح قانون القبور والمحارق للتباحث شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالية فإن حكومة الولاية تدرس مسودة القانون، الذي يخول أقرباء المتوفي القدرة على دفع رسوم الدفن في قبور خاصة بأهلهم.

ويكلف القبر ما بين 2727 و3506 دولار أمريكي، وبحسب هذا القانون وفي حال لم يتم تجديد عقد الإيجار بعد عامين من انتهاء المدة المتفق عليها، فسيتم نقل جثة المتوفي إلى مقبرة عامة، تُعرف بغرف العظام، ويصبح بالإمكان تأجير القبر لطرف آخر.