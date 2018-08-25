البابا فرنسيس: الكنسية مازالت تعيش العار الذي جلبته الاعتداءات البشعة

استغل البابا فرنسيس زيارته البابوية الأولى منذ 39 سنة إلى إيرلندا للاعتراف بفشل السلطات الكنسية في التعامل بشكل مناسب مع جرائم "إساءة معاملة الأطفال" البشعة الممارسة من قبل أساقفة وقساوسة، وأنها ما زالت مصدرا للعار للمجتمع الكاثوليكي.

وفي حفل الاستقبال الرسمي الذي حضره بعض ضحايا انتهاكات رجال الكنسية قال البابا فرنسيس "لا يسعني إلا أن أعترف بالفضيحة الخطيرة التي سببتها إساءة معاملة الأطفال من قبل أعضاء من الكنيسة مكلفين بحمايتهم وتعليمهم في أيرلندا". وطلب من الشعب الإيرلندي ألا ينسى"كنه الرسالة المسيحية" ماضيا ومستقبلا.