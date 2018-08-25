محتجون يحملون أحذية أطفال وأعلام قوس قزح للتظاهر ضد البابا فرانسيس في أيرلندا
تظاهر المئات من الإيرلندين في وسط دبلن السبت بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها البابا إلى أيرلندا للتوعية بفضائح الإعتداءات الجنسية على الأطفال التي عصفت بالكنيسة الكاثوليكية.
المتظاهرون الذين سافروا من إيرلندا الشمالية ومن بينهم ضحايا إساءة معاملة رجال الدين تجمعوا على طول شوارع دبلن وهم يعلقون أحذية أطفال حول أعناقهم للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفاتيكان. كما تجمعت مجموعة أخرى من المتظاهرين فوق جسر في وسط المدينة تضامناً مع ضحايا الإساءة والنساء والمجتمعات المثلية.
وكشفت سلسلة من الاستفسارات الحكومية الرسمية بين عامي 2005 و 2014 عن إساءة معاملة قاصرين من طرف قساوسة في مناطق مختلفة من أيرلندا.