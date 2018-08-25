شاهد : أول امرأة تقود طائرة حربية في تاريخ اليابان
أنهت اليابانية ميسا ماتسوشيما تدريبها لتصبح أول امرأة تقود طائرة مقاتلة في تاريخ اليابان. وتولت ميسا (26 عاماً) منصبها بشكل رسمي الجمعة وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع اليابانية. قيادة القوات الجوية في اليابان قررت في عام 1993 فتح جميع المناصب للنساء، باستثناء قيادة الطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع. ولكن تم رفع هذا القيد في العام 2015 ، مما سمح ل ماتسوشيما بالانضمام إلى مجموعة النخبة هذه التي تقود طائرات أف 15 .
وتقوم ثلاث نساء أخريات يبالتدريب حاليا للوصول إلى نفس الدرجة. ولا تمثل النساء سوى 6.4 في المائة من أعضاء الجيش الياباني البالغ عددهم 228.000 عضو.