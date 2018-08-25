دائرة أوقاف القدس تحذر إسرائيل من أي قرار يمس بإسلامية المسجد الأقصى

حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس السبت إسرائيل من اتخاذ أي قرار من شأنه المساس بإسلامية المسجد الأقصى من خلال السماح لغير المسلمين بالصلاة فيه. وقالت الدائرة في بيان "المسجد الأقصى المبارك هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد".