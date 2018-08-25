شاهد: السياح يلتقطون السيلفي أمام أمواج الإعصار لين الذي وصل هاواي
وصل الإعصار "لين" الجمعة إلى شواطئ جزر هاواي، حاملا معه أمطارا غزيرة ورياح عاتية أجبرت بعض السكان والسائحين على مغادرة منازلهم التي غمرتها مياه الفيضانات.
وتجمع بعض السياح على الساحل الجنوبي الشرقي لأواهو، بعيداً عن الفنادق في وايكيكي لمشاهدة أمواج البحر العالية وهي تلطم المنحدرات الصخرية والتقاط الصور التذكارية. وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة قد ضعُفت لتصبح من الفئة الأولى برياح تتراوح سرعتها بين 74 و 95 كيلومترا في الساعة وقال مسؤولو وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية إن حوالي 2000 شخص يعيشون في ملاجئ معظمهم من أواهو.