الرئيس التنفيذي لتويتر يدلى بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي الشهر المقبل

أعلنت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي سيدلى بشهادته أمام اللجنة في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل وذلك بعد أن أثار بعض النواب الجمهوريين مخاوف من حذف شبكات التواصل الاجتماعي محتويات مما ينشره المحافظون.
وقال رئيس اللجنة غريك والدن في بيان إن لجنة الطاقة والتجارة "تعتزم توجيه أسئلة صعبة بشأن كيفية مراقبة وتنظيم تويتر لمحتواه.
"نتطلع لتحلي السيد دورسي بالصراحة والشفافية فيما يتعلق بالعملية المعقدة وراء لوغريتمات الشركة والقرارات الخاصة بالمحتوى".واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة بإسكات "ملايين الأشخاص" في عمل من أعمال الرقابة ولكن دون تقديم دليل يدعم ادعاءه.
وقال ترامب على تويتر دون ذكر شركة معينة "عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يسكتون ملايين الأشخاص. لا يمكنكم فعل ذلك حتى إذا كان ذلك يعني ضرورة أن نواصل سماع الأخبار الكاذبة مثل سي.إن.إن التي تأثرت معدلات مشاهدتها بشكل خطير. على الناس تحديد ما هو حقيقي وما هو غير ذلك دون رقابة".
وانتقد ترامب أيضا وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي قائلا دون تقديم دليل إن شركات لم يكشف النقاب عنها "تميز في المعاملة تماما ضد الأصوات الجمهورية/المحافظة".
اقرأ المزيد على يورونيوز:
ماذا يحدث في دقيقة واحدة على الانترنت؟ أكثر من 100 مليون رسالة ودخول على مواقع التواصل
فيسبوك وتويتر تحذفان حسابات "مضللة" تعمل لصالح إيران وروسيا
دراسة : استخدام الإنترنت يتزايد لكن العالم "مُقسّم رقمياً" والعالم الثالث مهتم أكثر بمواقع التواصل
وجاءت هذه التغريدات بعد اتخاذ شركات أبل وفيسبوك وجوجل التابع لشركة ألفابيت إجراءات لحذف بعض ما نشره موقع انفوورز الإلكتروني الذي يديره اليكس جونز أحد أنصار نظرية المؤامرة.