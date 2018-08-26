وفاة السيناتور الأمريكي جون ماكين عن إحدى وثمانين سنة من سرطان الدماغ

واحد وثمانون عاما، قضى فيها السيناتور الأمريكي جون ماكين ما يكفي في معترك السياسة، وخاض في معارك الانتخابات الرئاسية، ولم ييأس رغم فشله.

حياته السياسية بدأت منذ عقود، بعد أن كان طيارا في البحرية الأمريكية، بعمر الثلاثين، وقع في الأسر في الحرب الفيتنامية، ليحصل بعد تحريره على وسام البطولة.