سابقة في الكنيسة الكاثوليكية.. كبير الأساقفة يطالب البابا بالاستقالة على خلفية الانتهاكات الجنسية

اتهم مسؤول كبير سابق بالفاتيكان البابا فرنسيس بأنه كان على علم بمزاعم انتهاكات جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي بارز قبل خمس سنوات من قبول استقالته الشهر الماضي ودعا البابا للاستقالة.

وفي رسالة مؤلفة من 11 صفحة تم تسليمها للمنابر الإعلامية الكاثوليكية المحافظة خلال زيارة البابا لأيرلندا قال كبير الأساقفة كارلو ماريا فيجانو إنه أبلغ البابا في عام 2013 أن الكاردينال تيودور مكاريك واجه اتهامات كثيرة بانتهاكات جنسية ارتكبها طلبة دينيون وقساوسة.