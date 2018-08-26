الصحافية الألمانية التركية تحكي قصة اعتقالها في إسطنبول بعد السماح لها بالسفر

وصلت الصحافية الألمانية التركية ميسالي تولو من إسطنبول إلى مدينة شتوتغارت الأحد، بعد أن ألغت تركيا قرارا يحظر عليها السفر أثناء محاكمتها بتهمة الانضمام إلى جماعة توصف بالإرهابية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في تموز عام 2016.

وفي حديثها إلى الصحفيين في مطار شتوتغارت، وصفت تولو كيف اقتحم أفراد مسلحون وملثمون من الشرطة التركية منزلها في منتصف الليل في أبريل - نيسان من العام الماضي، أيقظوا ابنها النائم ووجهوا سلاحاً نحوه ثم قاموا بتفتيش شقتها قبل اعتقالها. تقول تولو "قام هؤلاء الملثمون بتفتيش منزلي لمدة ثلاث ساعات ونصف كان علي خلالها أن أتحمل جميع أنواع الإساءات والتهديدات، تعرضت للإهانة والتهديد طوال الوقت".