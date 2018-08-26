حسن نصرالله: لا يوجد في هذا العالم حلفاء لأميركا والكيماوي مجرد مسرحية

اتهم زعيم جماعة حزب الله البنانية المدعومة من قبل إيران الولايات المتحدة بإعداد ما سماه "مسرحية الكيماوي" ذريعة لشن هجمات عسكرية جديدة على سوريا.
تجمع الآلاف في حشد هائل في الهرمل بوادي البقاع في شرق لبنان يوم الأحد للاحتفال بالذكرى االسنوية الأولى للإطاحة بداعش والمقاتلين من جبهة النصرة من جرود الشرقية في لبنان. حيث ظهر حسن نصرالله على شاشة كبيرة وتحدث من مكان مجهول لأسباب أمنية.
وفي خطابه ادعى نصرالله أن هناك "تحضير لمسرحية كيماوي جديدة لأخذها حجة وذريع للإعتداء العسكري والأمريكي على سوريا، لمنع النظام والدولة في سوريا من استكمال تحرير أرضيها في مواجهة التنظيم الذي يعتبره مجلس الأمن الدولي قمة الإرهاب في العالم".
واضاف نصرالله "هذه هي أميركا وهذا هو النفاق الأميركي".
الجميع أدوات لأمريكا
ونفى الأمين العام للحزب في خطابه وجود أي حلفاء لأميركا في "هذا العالم" وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستغل جميع الدول الأخرى من أجل تحقيق مصالحها الخاصة كأدوات لا كحلفاء، حيث قال "في هذا العالم أميركا تتعاطى مع الجميع أدوات... عليهم أن ينصاعوا للأوامر الأمريكية".
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وكانت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية قد أعلنت يوم الخميس الماضي أن التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة يهدد بانزلاق لبنان "نحو التوتر". حيث يواجه لبنان حاليا حالة من الجمود السياسي بعد ثلاثة أشهر من إجراء انتخابات حقق فيها حزب الله المدعوم من إيران مكاسب أكبر.