عاجل

عاجل

المملكة العربية السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخا على تجمع للجنود السعوديين في جازان

تقرأ الآن:

الحوثيون يطلقون صاروخا على تجمع للجنود السعوديين في جازان

الحوثيون يطلقون صاروخا على تجمع للجنود السعوديين في جازان
حجم النص Aa Aa

قالت وكالة رويترز نقلا عن قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الجماعة اطلقت صاروخا يسمى "زلزال 1" على محافظة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، استهدف تجمعا للجنود السعوديين بحسب قناة المسيرة.