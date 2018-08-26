شاهد: الفيضانات التي سببها إعصار لين المداري في هاواي
مازالت العاصفة المدارية "لين" تهدد جزر هاواي بالرغم من تضاؤل قوة الإعصار الرئيسي وتوجه مركز العاصفة غربا بعيدا عن سواحل هاواي يوم السبت، حيث أن الأمطار الغزيرة المرافقة مازالت مستمرة وتهدد بالمزيد من الفيضانات.
ورفعت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية حالة الطوارئ الخاصة بالإعصار، لكن المسؤولين في إدارة الطوارئ قالوا إن أخطار الفيضانات لا تزال سارية المفعول خوفا من حدوث سيول جارفة وانهيارات أرضية في جزيرتي أوهو وهونولولو عاصمة ولاية هاواي والخطر مازال يهدد سبعين بالمئة من سكان هاواي الذين يبلغ عددهم 1.4 مليون نسمة.