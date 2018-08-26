قالت وكالة تسنيم للأنباء إن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي وصل إلى سوريا اليوم الأحد في زيارة تستمر يومين لعقد اجتماعات مع "مسؤولين دفاعيين وعسكريين كبار".
حاتمي في سوريا ولا نية لإيران الخروج قريبا كمان تريد أميركا وإسرائيل
حاتمي في سوريا ولا نية لإيران الخروج قريبا كمان تريد أميركا وإسرائيل
وتدعم القوات الإيرانية قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن حاتمي قوله عند وصوله إلى سوريا "نأمل القيام بدور مثمر في إعادة إعمار سوريا".
وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قال الأسبوع الماضي إن إيران عليها سحب قواتها من سوريا.
وذكر مسؤولون إيرانيون كبار أن تواجدهم العسكري في سوريا جاء بناء على دعوة من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وأنه ليس لديهم أي نية فورية للخروج.
وقُتل أكثر من ألف إيراني بينهم أعضاء كبار في الحرس الثوري في سوريا منذ عام 2012.
والتزم الحرس الثوري الإيراني الصمت في بادئ الأمر بخصوص دوره في الصراع السوري إلا أنه في السنوات الأخيرة ومع تزايد عدد القتلى بدأ الحديث عن مشاركته مصورا الأمر على أنه صراع وجود في مواجهة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتشددين الذين يعتبرون الشيعة مرتدين.