تحطم مقاتلة عسكرية إيرانية أثناء هبوطها ومقتل قائدها

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن طائرة مقاتلة حربية تستعمل للأغراض التدريبية من نوع إف-5 (F5) تحطمت أثناء محاولة هبوطها في مطار دزفول في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
وأدى تحطم الطائرة إلى مقتل قائدها بينما نجا مساعد الطيار، وتم نقله إلى مستشفى، ومازال سبب الحادثة مجهولا.
وطائرة إف 5 هي طائرة أمريكية من إنتاج شركة نورثروب، أُنتجت في ستينيات القرن الماضي واشترتها إيران من الولايات المتحدة قبل الثورة الإسلامية في عام 1979 ولا تزال 48 طائرة منها تعمل ضمن أسطول إيران الجوي الحربي.
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وكشفت طهران الأسبوع الماضي عن أول مقاتلة إيرانية محلية الصنع بنسبة 100% اسمها "كوثر" بينما شككت مصارد أمريكية بأن الطائرة الجديدة ماهي إلا مقاتلة من نوع F-F5 تايغر، أجري عليها بعض التعديلات البسيطة لتبدو مختلفة.