أربعة قتلى وأكثر من عشرة جرحى في إطلاق نار خلال دوري لعبة فيديو في ولاية فلوريدا

نقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر بالشرطة أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو عشرة في حادثة إطلاق نار في منطقة مركز جاكسونفيل لاندينغ للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأحد.

وذكر عاملون في مستشفى جاكسونفيل الجامعي أنهم استقبلوا ستة من الضحايا، خمسة منهم في حالة مستقرة وحالة مازالت وضع حرج.