أربعة قتلى وأكثر من عشرة جرحى في إطلاق نار خلال دوري لعبة فيديو في ولاية فلوريدا

نقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر بالشرطة أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو عشرة في حادثة إطلاق نار في منطقة مركز جاكسونفيل لاندينغ للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأحد.
وذكر عاملون في مستشفى جاكسونفيل الجامعي أنهم استقبلوا ستة من الضحايا، خمسة منهم في حالة مستقرة وحالة مازالت وضع حرج.
قال مكتب قائد الشرطة على تويتر "إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينغ . ابقوا بعيدا عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع في مطعم للبيتزا كان يستضيف مسابقة ألعاب الفيديو وأدى لمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أحد عشر شخص آخرين، وقال مكتب قائد الشرطة إن أحد المشتبه بهم قتل في موقع الحادث وليس معروفا حتى الآن ما إذا كان يوجد مشتبه به آخر. وأضاف "عمليات التفتيش جارية"، وذكر المكتب أيضا أنه جرى نقل الكثيرين إلى المستشفى.
المطعم كان يعرض بثا مباشرا لأحداث لعبة "مادن 19" وهي من أحدث ألعاب فيديو كرة القدم، وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان. وشوهدت في اللقطات ردود فعل اللاعبين على إطلاق النار كما سُمع صوت صراخ قبل أن ينقطع التصوير.
وقال مكتب قائد الشرطة إن نوابه ما زالوا يعثرون على كثير من الأشخاص المختبئين في أماكن مغلقة داخل مركز التسوق.
وسائل إعلام محلية عرضت أيضا لقطات لوجود عدد من سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء والشرطة في موقع الحادث فيما يجري إغلاق الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة.
ويقول مركز جاكسونفيل لاندينغ على موقعه الإلكتروني إنه يتضمن مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.
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