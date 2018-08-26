إطلاق نار في دورة ألعاب الفيديو في ولاية فلوريدا يودي بالعديد من القتلى والجرحى

نقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر بالشرطة أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو عشرة في حادثة إطلاق نار في منطقة مركز جاكسونفيل لاندينغ للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأحد.
وقال مكتب قائد الشرطة على تويتر "إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينغ . ابقوا بعيدا عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن".
ولم يتوفر حتى الآن تفاصيل كثيرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بأحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو. وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.
ويقول مركز جاكسونفيل لاندينغ على موقعه الإلكتروني إنه يتضمن مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.