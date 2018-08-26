شاهد: بطولة ريد بول للغطس من أعلى الجرف في الدنمارك
فاز البريطاني غاري هانت في بطولة ريد بول للغطس العالي (القفز من أعلى الجرف) التي أقيمت في الدنمارك يوم السبت 25 من شهر آب - أغسطس في إطار سباقات (وورلد سيريز) لريد بول.
قام هانت بتأدية ثلاث شقلبات وأربع لفات بجسمه قبل مسلامة سطح الماء، وحصل على 453.70 نقطة، بينما جاء بطل الدوري السابق ستيفن لوبو بالمركز الثاني بمجموع 431.80 نقطة، وجاء المليونير المكسيكي جوناثان باريديس في المركز الثالث برصيد 419.75 نقطة.
ويبقى سباقان للغطس العالي سيقام الأول في البوسنة 8 سبتمبر - أيلول، والثاني، وهو النهائي، سيقام في إيطاليا 23 من نفس الشهر.