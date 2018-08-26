تعرف على جون ماكين.. الأكثر انتقادا لترامب

قال بيان من مكتب السناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين يوم السبت 25 أغسطس / آب إن مكين توفي عن 81 عاما. وكان مكين أسير حرب سابقا في فيتنام ورشح نفسه للرئاسة في 2008.

وكان ماكين يصارع نوعا شرسا من سرطان المخ بعد اكتشافه في يوليو تموز 2017 ولم يُشاهد في الكونجرس الأمريكي خلال 2018. وأجريت لماكين عملية جراحية في منتصف ابريل نيسان بسبب التهاب في الأمعاء.

أمضى جون ماكين أكثر من خمس سنوات من عمره أسير حرب وأكثر من ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ الأمريكي ممثلا عن ولاية أريزونا اشتهر خلالها بأنه متمرد لا يلتزم دوما بخط الحزب الجمهوري.