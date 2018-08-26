شاهد: شلالات هوكو الهائلة في الصين تستقطب السياح من كل أنحاء العالم
جلب المنظر المهيب لشلال هوكو في مقاطعة شنشي بشمال الصين العشرات من الزوار يوم الخميس. تجمعوا على ضفافه الصخرية الآمنة ليستمتعوا برؤية عرض من أضخم عروض الطبيعة حيث تسببت غزارة الأمطار الأخيرة بارتفاع منسوب الروافد العليا للنهر الأصفر وفيضان الشلال بشكل هائل بالمياه المحملة بالتربة والغضار والتي تعطيه لونه الموحل.
وتقوم السلطات المعنية في المنطقة بإجراءات أمنية وتدابير للوقاية من الفيضانات، حيث تم إرسال مزيد من موظفي الأمن إلى إلى المنطقة المحيطة بالشلال لضمان بيئة أكثر سلامة للسائحين. ويقوم الموظفون بتوجيه السياح إلى مناطق آمنة وفحص تدفق المياه بشكل دوري. وكان الشلال بذروة قوته في 12 آب - أغسطس 2018 حين كان النهر الأصفر يجري بأكبر كمية من المياه بلغت في تدفقها 5250 متر مكعب في الثانية.