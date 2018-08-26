مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان و10 آخرين في عملية جوية وبرية

قالت السلطات الأفغانية اليوم الأحد إن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان أبو سعد إرحابي قتل في ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار مساء أمس السبت.
وفي بيان لها قالت الإدارة الوطنية للأمن في العاصمة الأفغانية كابول إن عشرة آخرين من أعضاء التنظيم المتشدد قتلوا أيضا أثناء عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية مع قوات أجنبية، وأسفرت عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة اثنين من المخابئ التي يستعملها التنظيم.
ولم تورد وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم تعليقا على النبأ، ولم يرد رد فعل بعد أيضا من مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لتدريب القوات الأفغانية.
ورسخ التنظيم وجوده في ننكرهار على الحدود الشرقية لأفغانستان مع باكستان وأصبح من أخطر الجماعات المتشددة في البلاد، ونشط الفرع المحلي منه، والذي يعرف أحيانا بالدولة الإسلامية في ولاية خراسان، منذ عام 2015 وشن هجمات على حركة طالبان وعلى القوات الأفغانية والأمريكية.
ومن الصعب تحديد عدد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان لتكرر تغيير بعض أفراده لولائهم لكن الجيش الأمريكي يقدره بنحو ألفي شخص.
واستسلم أكثر من 150 مسلحا من التنظيم المتشدد لقوات الأمن الأفغانية هذا الشهر في إقليم جوزجان حيث يقاتل التنظيم لبسط سيطرته على طرق للتهريب مؤدية إلى دولة تركمانستان المجاورة.
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