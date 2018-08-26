مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان و10 آخرين في عملية جوية وبرية

قالت السلطات الأفغانية اليوم الأحد إن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان أبو سعد إرحابي قتل في ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار مساء أمس السبت.

وفي بيان لها قالت الإدارة الوطنية للأمن في العاصمة الأفغانية كابول إن عشرة آخرين من أعضاء التنظيم المتشدد قتلوا أيضا أثناء عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية مع قوات أجنبية، وأسفرت عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة اثنين من المخابئ التي يستعملها التنظيم.