فرقت شرطة اسطنبول مجموعة من المعتصمين في تجمع احتجاجي أسبوعي تقوم بها أمهات تركيات يطالبن الحكومة بالتحقيق في اختفاء أقارب لهن منذ الثمانينات والتسعينات واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
غاز مسيل للدموع واعتقالات في الأسبوع الـ 700 لأمهات السبت في تركيا
غاز مسيل للدموع واعتقالات في الأسبوع الـ 700 لأمهات السبت في تركيا
واعتقلت العشرات منهم بسبب تحديهم لحظر فرضته الحكومة التركية على هذا التجمع. وحمل هذا الأسبوع رقم 700 في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أطلقتها مجموعة ناشطة معروفة باسم "أمهات السبت"، دأبن على القيام بتجمع أسبوعي للمطالبة بالعدالة ومعرفة مصير من اختفوا خلال الصراع الطويل بين الدولة التركية والمجموعات الكردية المعارضة.
ودعت الأمهات إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير أولئك الذين ما زالوا مفقودين، بينما حظرت الحكومة التركية تجمع هذا الاسبوع الاحتجاجي بحجة أنه تم التخطيط له عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم السلطات أنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.
وبحسب ما أعلنته السلطات، تم اعتقال 50 شخصا من قبل الشرطة، أفرج عنهم لاحقا بعد الإدلاء ببياناتهم.
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