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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: كيف رد ماكين على سيدة لم تثق في أوباما لأنه "عربي"

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شاهد: كيف رد ماكين على سيدة لم تثق في أوباما لأنه "عربي"

شاهد: كيف رد ماكين على سيدة لم تثق في أوباما لأنه "عربي"
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REUTERS/Jim Bourg
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رغم أنه لم يفز بمقعد الرئاسة، إلا أن جون ماكين لعب السياسة "صح"، كان صريحا، جريئا لا يعرف المواربة من خلال مواقفه في الكونغرس، ومعارضته حتى لرؤساء من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له.

ومقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو" يؤكد أنه يتمتع بالنزاهة أيضا، ففي الانتخابات الرئاسية عام 2008، رد على سيدة قالت بأنها لا تستطيع الوثوق بمنافسه باراك أوباما، لأنه عربي، ماكين رفض أن يستغل الموقف لتجييش الناخبين، هز برأسه مستنكرا، وبدأ بمدح أوباما، بالرغم من وجود خلافات بينهما حول قضايا رئيسية على حد قوله.

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