منانغاغوا "التمساح" يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لزيمبابوي

حث إمرسون منانغاغوا المواطنين في زيمبابوي على الاصطفاف خلف رئاسته اليوم الأحد لدى أداء اليمين بعد فوزه في انتخابات تسببت في انقسامات بالبلاد فيما أثار مراقبون أمريكيون تساؤلات عن معايير الديمقراطية بالبلاد.

وأكدت المحكمة الدستورية فوز منانغاغوا بالرئاسة يوم الجمعة برفض الطعن المقدم من منافسه زعيم المعارضة نلسون شاميسا في الانتخابات التي جرت يوم 30 يوليو - تموز.

ووصل آلاف المواطنين للعاصمة بعضهم على متن حافلات وتجمعوا مع زعماء أجانب، من بينهم سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا وبول كاغاميه رئيس رواندا، في الاستاد الوطني بهاراري لحضور مراسم التنصيب اليوم الأحد.