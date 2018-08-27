قال مسؤولان أفغانيان حكوميان يوم الاثنين إن طائرة طاجيكية أو روسية قصفت منطقة في إقليم حدودي بشمال شرق أفغانستان خلال اشتباك بين مسلحين وحرس الحدود من طاجيكستان.
مقتل 6 من عناصر طالبان إثر قصف جوي يشتبه بشرق أفغانستان
مقتل 6 من عناصر طالبان إثر قصف جوي يشتبه بشرق أفغانستان
وأضافا أن الأمر أسفر عن مقتل ستة من المسلحين بعد أن قتلوا اثنين من حرس الحدود.
ووقوع اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان أمر نادر مقارنة بالمعارك التي تدور على حدود أفغانستان الشرقية مع باكستان.
وقال خليل آسر المتحدث باسم شرطة إقليم طخار إن من غير الواضح إن كانت طائرة روسية أم طاجيكية هي التي نفذت القصف يوم الأحد في منطقة دوركاد في إقليم طخار. وأضاف أن ثمانية من مسلحي طالبان قتلوا وأصيب ستة آخرون.
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وقال جاويد حجري المتحدث باسم حاكم إقليم طخار إن من غير الواضح من أين انطلقت الطائرة التي نفذت القصف وأضاف أن الستة الذين قتلوا في الاشتباك مع حرس الحدود الطاجيكي هم من مهربي المخدرات.
وقال "هوية مهربي المخدرات غير معروفة".
وأكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد وقوع اشتباك وقال إنه نشب بين مهربي مخدرات وحرس الحدود الطاجيكي وإن الطائرة قصفت منطقة غابات يستخدمها المهربون.
وقال "نتحقق من ذلك لأن مقاتلي طالبان لا يسمح لهم بالاشتباك مع دول مجاورة".
وقالت وكالة آر آي إيه الروسية نفي مسؤولين روس أن تكون بلادهم وراء القصف الجوي.