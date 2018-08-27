شاهد: عُرس جماعي بمشاركة الآلاف في كوريا الجنوبية

نظمت كنيسة "التوحيد" المثيرة للجدل في كوريا الجنوبية عرساً جماعياً بمشاركة حوالي 4000 زوج من 64 دولة. كما انظم إلى الحفل عبر الإنترنت 28 ألف زوج آخرين من خلال بث مباشر. كنيسة التوحيد أكدت أنّ الهدف من الحفل هو تشجيع أتباعها على تكوين "عائلات مقدسة".
وقد تأسست كنيسة التوحيد في العام 1954 من قبل الراحل سون ميونغ مون، الذي سبق وأن أشرف إلى جانب زوجته على تنظيم حفلات زفاف جماعية شارك فيها الآلاف. وشهد الحفل حضور أكثر من 30000 من أتباع الكنيسة وضيوفها في مركز "تشيونغ شيم" للسلام العالمي التابع للكنيسة في جابيونغ على بعد نحو 75 كيلومترا شمال شرقي العاصمة سيول.
يذكر أنّ أعداد النساء في كوريا الجنوبية، الرافضات للزواج، تتزايد عاما وراء العام، ما جعل البلاد تملك أدنى معدل للخصوبة في العالم، ومع هذا المؤشر الخطير، سيبدأ عدد سكان البلاد في التقلص.