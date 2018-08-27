أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غادر البلاد الاثنين متوجها إلى جنيف في سويسرا وذلك لإجراء فحوص طبية دورية. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما.
قبل الانتخابات وربما ولاية خامسة، الرئيس بوتفليقة إلى جنيف لإجراء فحوصات طبية
قبل الانتخابات وربما ولاية خامسة، الرئيس بوتفليقة إلى جنيف لإجراء فحوصات طبية
ومنذ إصابته بجلطة في العام 2013 صار بوتفليقة نادر الظهور لكن مؤيديه يطالبونه بالسعي لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان 2019.
ولم يعلن الرئيس الجزائري الذي يتولى رئاسة البلاد منذ العام 1999 قراره بعد بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
هذا ولطالما أثار سفر عبد العزيز بوتفليقة إلى كل من فرنسا وسويسرا جدلا كبيرا في الجزائر، وهو يتنقل باستخدام كرسي متحرك، ولم يظهر إلا في حالات نادرة للغاية أمام الجمهور وعدسات الكاميرات أثناء ولايته الرئاسية الرابعة.
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