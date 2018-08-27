السلطات الإسبانية تلقي القبض على مشتبه به متهم بقتل واغتصاب طفل في هولندا قبل 20 عاما

بعد مرور عشرين عاماً عن حادثة مقتل الطفل نيكي فيرستابن التي هزت هولندا، ألقت الشرطة الإسبانية الأحد القبض على شخص يشتبه في أن يكون مرتكب الجريمة.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان لها إنها اعتقلت المدعو جوش بريش البالغ من العمر 55 عاما في منطقة جبلية قرب كاستيلتيرسول، على بعد 50 كيلومترا من برشلونة. وأضاف البيان أن المتهم خرج من مخبئه في المنطقة الجبلية لقطع بعض الأخشاب وأن العدالة الإسبانية ستسلمه إلى هولندا.

وأظهرت صور الفيديو التي نشرتها الشرطة الإسبانية لحظة القبض على المشتبه به وقدمته على أنه جوش بريش وهو خبير في مجال النجاة في المناطق الطبيعية غير المأهولة. وتابع بيان الشرطة أنه عقب اقتحام مخبأ المشتبه به، تم حجز معدات صيد وكتاب يتحدث عن النباتات الصالحة للأكل والطعام المجفف.

وقال الشاهد الإيرلندي الذي أبلغ عن مكان تواجد جوش بريش لصحيفة التلغراف البريطانية إن المشتبه به الذي تعرف عليه من خلال صوره كان يعيش في خيمة في الغابة، بالقرب من منزل يتردد عليه العديد من المشردين. وتابع الشاهد الذي طلب عدم نشر اسمه "حين تحدثت معه أخبرني بأنه يحب العيش في الطبيعة وهذا هو سبب وجوده هناك."

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وفي اليوم التالي لاعتقاله، تم جلب المشتبه به من قبل الشرطة أمام محكمة جرانويرس، شمال شرق برشلونة، وقال متحدث باسم السلطات القضائية في كاتالونيا لوكالة فرانس برس، "يجب أن يتم استجوابه عن طريق الفيديو".

جريمة قتل الطفل نيكي فيرستابن تعود إلى ليلة التاسع إلى العاشر أغسطس/أب عام 1998، حيث اختفى الطفل البالغ من العمر 11 عاما من مخيم للشباب في مقاطعة ليمبورغ في جنوب هولندا، حيث كان المشتبه به يعمل.

وتم اكتشاف جثة الطفل هامدة في اليوم الموالي بالقرب من المخيم وأكدت تحاليل الطب الشرعي أن الطفل قد تعرض لاعتداء جنسي قبل قتله.

ووفقا للمدعي العام لمقاطعة لينبورغ، فإن تسليم جوش بريش للسلطات الهولندية سيتم بحر الأسبوع الجاري في حال تعاونه مع السلطات الإسبانية وقد تستغرق هذه العملية ما بين 60 و90 يوما إذا أصر جوش على الصمت.