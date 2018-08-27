أخفق استفتاء أجرته كولومبيا على عجة إجراءات لمكافحة الفساد في إكمال النصاب القانوني له بسبب انخفاض عدد المشاركين به الذين لم يتعدوا ثلث المواطنين القادرين على الانتخاب.
فشل استفتاء محاربة الفساد في كولومبيا بسبب انخفاض أعداد المشاركين
فشل استفتاء محاربة الفساد في كولومبيا بسبب انخفاض أعداد المشاركين
وكان من ضمن الإجراءات التي شملها الاستفتاء خفض مرتبات أعضاء البرلمان وفرض قيود على فترات شغل المناصب العامة.
ومع تحسن الوضع الأمني في البلاد في السنوات الأخيرة حول الكولومبيون اهتمامهم على نحو متزايد إلى قضايا الفساد الضخمة ومن بينها شراء الأصوات والرشوة للحصول على عقود عامة.
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وقال المراقب المالي في كولومبيا إن الفساد يكلف البلاد 17 مليار دولار سنويا أي ما يعادل 5.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكان كل من هذه الإجراءات يتطلب ما يزيد قليلا على 12.1 مليون صوت من أجل سريانها. وبعد فرز 99 في المئة من الأصوات تبين تصويت 11.6 مليون ناخب وهو ما يقل عن ثلث عدد الناخبين المسجلين والذين يبلغ عددهم 36.4 مليون شخص.
وحصل كل من هذه الإجراءات السبعة على نسبة تأييد بلغت 99 في المئة في الاستفتاء دون تحقيق العدد اللازم من الأصوات لتطبيقها.