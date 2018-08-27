قالت ابنة سائحين توفيا خلال إقامتهما فندق بمدينة الغردقة في مصر إن شيئا ما في غرفتهما بالفندق لا بد أن يكون السبب في موتهما الذي لم تتضح ظروفه إلى الآن.
بريطانية تتهم "شيء ما" بغرفة في فندق بالغردقة بالتسبب في مقتل والديها السائحين
بريطانية تتهم "شيء ما" بغرفة في فندق بالغردقة بالتسبب في مقتل والديها السائحين
وأدلت كيلي أورميرود بالتصريحات بعد يوم من إعلان النيابة العامة المصرية سلامة أجهزة التكييف والتبريد في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك، وينتظر أن تصدر النيابة المصرية العامة تقريرا مفصلا، حال انتهائها من التحاليل الخاصة بالزوجين، الذين كانا نقلا إلى المستشفى العام في الغردقة، حيث أعلنت وفاتهما.
وأضافت أورمرود بأنها لا تعرف إن كان والداها جون وسوزان كوبر استنشقا مادة سامة، لكن لا بد أن هناك شيئا ما في الغرفة كان سببا في الوفاة.
وكان الزوجان قد فارقا الحياة بفارق ساعات يوم الثلاثاء (21 أغسطس آب)، أثناء عطلتهما في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.
وقال سياح مكثوا في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك في مدينة الغردقة الساحلية في مصر، إنهم يشعرون بالأمان، بعد أيام من وفاة سائحين بريطانيين هناك في الفندق في ظروف غامضة.
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