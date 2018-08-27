قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، لرويترز اليوم الاثنين إن مصرفه يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية خلال السنة المالية 2018-2019.
بنك مصر الحكومي يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من الخارج
تقرأ الآن:
بنك مصر الحكومي يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من الخارج
وتبلغ محفظة القروض والاتفاقيات الخارجية لبنك مصر نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو أيار.
وقال المغربي في رسالة إلكترونية لرويترز اليوم "750 مليون دولار القروض الخارجية المستهدفة لبنك مصر خلال 2018-2019"، وهي السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز.
ولم يخض المغربي في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.
للمزيد على يورونيوز:
صندوق النقد الدولي يمنح مصر دفعة مالية جديدة
معونة أوروبية لمصر ب500 مليون يورو