شاهد: الخنازير البرية تجتاح المزارع وتلتهم المحاصيل في فرنسا

أتلفت الخنازير البرية محاصيل زراعية في منطقة سان مالو غرب فرنسا حيث يبحث المزارعون والسلطات عن سبل محاصرة هذا الخطر الداهم الذي يتهدد الزراعة والمزارعين في تلك المنطقة.

ويقول أيف بولاند، مالك إحدى المزارع في المنطقة حيث خربت الخنازير محصول الذرة فيها، يقول: كل عام يزداد الأمرُ سوءا، الخنازير تدمّر كل شيء وتأتي على المحصول برمته، مضيفاً أن الخنازير تنسل إلى الأرضي الزراعية في كل ليلة.

وكما المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، عانى المزارعون في منطقة سان مالو من عواقب انفجار أعداد الخنازير البرية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وما زاد الطينة بلة أنها باتت تغادر الغابات بأعداد ضخمة نحو المزارع.