شاهد: الخنازير البرية تجتاح المزارع وتلتهم المحاصيل في فرنسا

أتلفت الخنازير البرية محاصيل زراعية في منطقة سان مالو غرب فرنسا حيث يبحث المزارعون والسلطات عن سبل محاصرة هذا الخطر الداهم الذي يتهدد الزراعة والمزارعين في تلك المنطقة.
ويقول أيف بولاند، مالك إحدى المزارع في المنطقة حيث خربت الخنازير محصول الذرة فيها، يقول: كل عام يزداد الأمرُ سوءا، الخنازير تدمّر كل شيء وتأتي على المحصول برمته، مضيفاً أن الخنازير تنسل إلى الأرضي الزراعية في كل ليلة.
وكما المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، عانى المزارعون في منطقة سان مالو من عواقب انفجار أعداد الخنازير البرية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وما زاد الطينة بلة أنها باتت تغادر الغابات بأعداد ضخمة نحو المزارع.
وحسب ما أوضحته مصلحة الصيد في سان مالو، فقد تم في العام 1990 قتل 150 ألف خنزير، ولكن من حلول العام 2016، كان عدد الخنازير في المنطقة قد ارتفع ليصبح 700 ألف خنزير.
وتقول الباحثة كريستين سانت أندرو: "إن الحيوانات (الخنازير) خصبة للغاية، تتكاثر بسرعة وتتكيف مع الضغط الناتج عن الصيد".
وتضيف أن عديد من العوامل شجعت الخنازير على التكاثر وترك الغابات، لا سيما التحضر وتغير المناخ الذي يدفع الحيوانات إلى تغيير مواطنها التقليدية.
وفيما توضح الباحثة كريستين سبب تكاثر الخنازير في المنطقة، يرى كثير من المزارعين أن تسهيل صيد الخنازير من شأنها أن تقلل عددها، مع الإشارة إلى أن السلطات تفرض رسماً على الصيادين قدره 50 يورو (57 دولارًا) لكل خنزير، الأمر الذي لا يشجع على الصيد، وفق ما يؤكده عضو غرفة الزراعة في فرنسا جان بابتيست مينسارد.
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