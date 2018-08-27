أكد زوج موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري، المحكوم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام في إيران، أنها عادت إلى السجن يوم الأحد بعد أن رفض القضاء الإيراني طلب تمديد إطلاق سراحها بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أيام.
طهران تعتقل موظفة الإغاثة البريطانية نازانين زاغاري مجددا
طهران تعتقل موظفة الإغاثة البريطانية نازانين زاغاري مجددا
واعتقلت السلطات الموظفة، التي كانت تعمل مديرة لأحد مشاريع مؤسسة تومسون رويترز، في أبريل-نيسان 2016 في أحد مطارات العاصمة الإيرانية طهران أثناء محاولتها العودة إلى بريطانيا بصحبة طفلتها البالغة من العمر عامين بعد زيارة عائلية.
ووجهت السلطات الإيرانية تهمة لنازانين زاغاري بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران، وهو اتهام نفته عائلتها ومؤسسة تومسون رويترز، وهي منظمة خيرية مستقلة عن شركة تومسون رويترز وعن خدمة رويترز الإخبارية.
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وقال زوجها ريتشارد راتكليف، المقيم في بريطانيا، في بيان إنها عادت إلى السجن في طهران لقضاء باقي فترة عقوبتها.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات الإيرانية أو محاميها للتعليق.
وكتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر أن محاولات إطلاق سراح نازانين لن تتوقف. وقال: "يبدو أن النظام القانوني الإيراني لا يتأثر بالحقيقة البسيطة التي هي صلب الموضوع هنا: امرأة بريئة يائسة من إمكانية لم شملها مع عائلتها". وأضاف "تحدثت إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف يوم الجمعة لكن من الواضح أن ذلك لم يكن كافيا".