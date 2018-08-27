قالت الشرطة الأمريكية إن منفذ حادث إطلاق النار على مجموعة من المشاركين بمسابقة لألعاب الفيديو في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا يدعى ديفيد كاتز ويبلغ من العمر 24 عاماً.
تحديد هوية مرتكب هجوم جاكسونفيل الذي أودى بحياة شخصين
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تحديد هوية مرتكب هجوم جاكسونفيل الذي أودى بحياة شخصين
ورفض مأمور جاكسونفيل، مايك ويليامز، التعليق على طبيعة دوافع مرتكب الحادث الذي أودى بحياة شخصين وأدى لإصابة 11 شخصاً.
الحادث هو الثالث لإطلاق نار عشوائي بالولاية الأمريكية خلال العامين الماضيين.
وقال ويليامز إن كاتز قام بقتل نفسه بعد تنفيذه للهجوم مباشرة.
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