تسعى الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين لمعرفة الدافع وراء ثالث حادث قتل جماعي في ولاية فلوريدا خلال عامين والذي أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 11 شخصا على الأقل بمدينة جاكسونفيل قبل أن يقتل المسلح نفسه أثناء مسابقة لألعاب الفيديو أمس.
تحديد هوية مرتكب هجوم جاكسونفيل والشرطة تبحث عن الدافع
تحديد هوية مرتكب هجوم جاكسونفيل والشرطة تبحث عن الدافع
وقال شهود لوسائل إعلام محلية إن المسلح، الذي أعلنت الشرطة أنه من مدينة بالتيمور ويدعى ديفيد كاتس ويبلغ من العمر 24 عاما، كان أحد اللاعبين وثار غضبه لأنه خسر في المسابقة. ولم يتضح ما إذا كان يعرف ضحاياه.
وذكر مكتب قائد شرطة جاكسونفيل أن 11 شخصا أصيبوا بالأعيرة النارية كما أصيب اثنان آخران على الأقل أثناء هروبهما من موقع الحادث.
ورفض مأمور جاكسونفيل، مايك ويليامز، التعليق على طبيعة دوافع مرتكب الحادث الذي أودى بحياة شخصين وأدى لإصابة 11 شخصاً.
الحادث هو الثالث لإطلاق نار عشوائي بالولاية الأمريكية خلال العامين الماضيين.
وقال ويليامز إن كاتز قام بقتل نفسه بعد تنفيذه للهجوم مباشرة.
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