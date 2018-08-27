قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إنه يريد من الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن الخروج قبل نهاية العام لكن أولويته لا تزال هي الحفاظ على وحدة التكتل.
ماكرون يقول إن البريكست لا يجب أن يؤدي إلى انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
تقرأ الآن:
ماكرون يقول إن البريكست لا يجب أن يؤدي إلى انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
وقال ماكرون لسفرائه في كلمة تحدد أولوياته الدبلوماسية خلال عام "تريد فرنسا الحفاظ على علاقة قوية وخاصة مع لندن لكن لا يمكن أن يكون الثمن هو تفكك الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "خيار سيادي ينبغي أن نحترمه لكن لا يمكن أن يكون على حساب سلامة الاتحاد الأوروبي".