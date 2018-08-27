العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا تدخل حيّز التنفيذ

أكدت الخارجية الأميركية أنّ العقوبات المفروضة ضد روسيا والمرتبطة بالسلاح الكيميائي، وهي العقوبات التي تمّ الإعلان عنها سابقا ستدخل حيز التنفيذ بدءا من هذا الإثنين.

المتحدث باسم الخارجية الأميركية كان قد أشار إلى أنّ الولايات المتحدة أقرت بأنّ روسيا الاتحادية قد استخدمت السلاح الكيميائي ضد مواطنيها منتهكة القوانين الدولية. وكانت الخارجية الأميركية، قد أعلنت في الثامن من أغسطس-آب أنّ البيت الأبيض سيفرض عقوبات جديدة على روسيا، ومن المتوقع دخول هذه العقوبات حيّز التنفيذ في 27 أغسطس-آب الجاري، بسبب استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في سالزبوري ببريطانيا.

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وعلى ما يبدو، فهذه العقوبات تتمثل في حزمتين، الحزمة الأولى تتضمن فرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، فيما تتضمن الحزمة الثانية، التي قد تدخل حيز التطبيق خلال تسعين يوما، إذا لم تنفذ روسيا شروط الولايات المتحدة، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأميركية إلى روسيا.

وفي نفس السياق طرح الكونغرس الأميركي مشروع قانون ينص على مجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على الدين العام للدولة الروسي وديون المصارف المملوكة للدولة.

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا على خلفية هجوم الغاز الذي استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية، حيث اتهمت بريطانيا التي عمل سكريبال لصالحها، الكرملين بتنفيذه، وهو ما نفته روسيا جملة وتفصيلا حيث أوضحت عدة مرات أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لاتفاقية منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.