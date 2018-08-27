رفض البابا فرنسيس التعليق على اتهامات مسؤول كبير سابق بالفاتيكان بتستر الكنيسة على انتهاكات جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي بارز على مدى سنوات.
البابا يرفض التعليق على اتهامات للفاتيكان بالتستر على انتهاكات جنسية
البابا يرفض التعليق على اتهامات للفاتيكان بالتستر على انتهاكات جنسية
وقال البابا خلال مؤتمر صحفي عقده على متن طائرة أقلته من العاصمة الإيرلندية دبلن عائداً إلى روما يوم الأحد: "لن أقول كلمة واحدة بشأن هذا الموضوع".
وجاءت تصريحات البابا رداً على وثيقة مؤلفة من 11 صفحة قدمها سفير الفاتيكان السابق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، المطران كارلو ماريا فيجانو، اتهم فيها مسؤولين بالفاتيكان والكنيسة الأمريكية بالتستر على انتهاكات جنسية قام بها الكاردينال ثيودور مكاريك.
وطالب فيجانو البابا بالاستقالة من منصبه على خلفية تلك الاتهامات.
وقال البابا إن وثيقة فيجانو تتحدث عن نفسها، مطالباً الصحفيين بقراءتها للحكم على الأمر بأنفسهم.
وكان مكاريك، 88 عاماً، قد استقال من منصبه الكنسي الشهر الماضي على خلفية اتهامات بارتكابه انتهاكات جنسية بحث قاصر منذ 50 عاماَ.
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