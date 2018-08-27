تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف محرج ومثير للسخرية حين أخطأ في رسم علم بلاده وسط مجموعة من الصغار خلال زيارته مستشفى للأطفال بولاية أوهايو رفقة زوجته ميلانيا ووزير الصحة الأمريكي ألكس أزار.
شاهد: ترامب يرسم علم بلاده باللون الخطأ
شاهد: ترامب يرسم علم بلاده باللون الخطأ
وأظهرت الصور التي نشرها ألكس أزار على حسابه بموقع تويتر والتي وثقت زيارة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية شريطا أزرق على العلم الذي لونه ترامب أمام أطفال المستشفى.
فخلال الزيارة جلس دونالد ترامب على طاولة مع عدد من الأطفال لتلوين رسم للعلم الأمريكي، وبينت الصورة أدناه رسم ترامب وهو يحمل شريطا أزرق أضافه الرئيس الأمريكي لعلم بلاده.
ويحتوي العلم الأمريكي على 13 شريطا باللونين الأحمر والأبيض، وترمز للمستعمرات البريطانية الـ 13 التي أعلنت استقلالها بينما يظهر اللون الأزرق في خلفية المستطيل الموجود في الزاوية العلوية اليسرى والذي يحمل 50 نجمة تمثل عدد ولايات البلاد.
وأثار هذا الموقف المحرج جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قامت معلمة بنشر الصورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه:
"لقد رسم الرئيس علمه خطأ. هذا كل شيء". فيما دافع أخرون عن ترامب.
واستغل مغردون أخرون هذا الموقف للسخرية من ترامب على غرار ليون كوس التي غردت "لم أكن على علم بوجود الولايات المتحدة لهولندا".
ولطالما هدد ترامب الذين لا يحترمون العلم الأمريكي قبل وبعد حملته الإنتخابية وذهب لحد توعدهم بفرض عقوبات تشمل السجن والتجريد من الجنسية الامريكية لمن يقوم بحرق العالم الأمريكي.
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