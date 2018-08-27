قاعدة جوية جديدة في قطر وتوسيع قاعدة العيديد.
قطر تكشف عن قاعدة جوية جديدة وخطة لتطوير دفاعها الجوي
قطر تكشف عن قاعدة جوية جديدة وخطة لتطوير دفاعها الجوي
كشف الإعلام الرسمي القطري أن الدوحة تنوي إنشاء قاعدة عسكرية جوية جديدة أطلق عليها اسم "قاعدة تميم"، مع الإعلان عن خطط مستقبلية بهدف تنظيم وتطوير القوات الجوية القطرية.
وقال نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطرية اللواء أحمد ابراهيم المالكي يوم الأحد لمجلة الطلائع الصادرة عن وزارة الدفاع القطرية، أنه بالإضافة لإنشاء القاعدة الجوية الجديدة سيجري توسيع لقاعدة العديد وتطوير لقاعدة الدوحة، من أجل تجهيزهما لاستقبال الطائرات والمنظومات الدفاعية الجوية الجديدة التي دخلت الخدمة.
ويستقبل سلاح الجو القطري مجموعة من المقاتلات الجديدة والمتطورة مثل طائرة الرافال الفرنسية، و الF15 الأمريكية وتايفون الأوروبية وطائرات متطورة وحديثة أخرى. إلى جانب منظومات القيادة والسيطرة المزودة بأحدث منظومات الرادار، وأنظمة العمليات والسيطرة والاتصالات.
كما أشار المالكي إلى نية قطر بإعادة تتنظيم القوات الجوية الأميرية القطرية لتفعيل دورها في ما سماه الردع والهجوم الأرضي وحماية أجواء البلاد.
وكانت رويترز قد نقلت الشهر الماضي عن مصدرين مطلعين أن الحكومة القطرية تسعى للحصول على قرض بقيمة نحو أربعة مليارات دولار تدعمه وكالات ائتمان التصدير لتمويل لشراء مقاتلات أوروبية من طراز تايفون.
وفي شهر ديسمبر 2017 وقعت قطر اتفاقا مع بريطانيا لشراء 24 مقاتلة من طراز تايفون بقيمة 6.62 مليار دولار، واتفاقين مع الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة من طراز بوينغ إف-15 كيو-إيه بقيمة 12 مليار دولار، واتفاقية مع فرنسا لشراء 12 مقاتلة من طراز رافال بقيمة 12 مليار يورو. لترفع تعداد أسطولها الجوي العسكري إلى 96 طائرة ومقاتلة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو - حزيران الماضي من العام الماضي واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر الاتهام، وتقول إن المقاطعة هي محاولة للتعدي على سيادتها. بينما تحاول الولايات المتحدة، التي تملك قواعد عسكرية في قطر وبعض الدول التي تقف ضدها، الوساطة في الأزمة.
إقرأ أيضا على يورونيوز: