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تاس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن أمريكا تستعد لشن هجوم محتمل على قوات الحكومة السورية

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تاس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن أمريكا تستعد لشن هجوم محتمل على قوات الحكومة السورية

تاس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن أمريكا تستعد لشن هجوم محتمل على قوات الحكومة السورية
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