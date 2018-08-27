ضابط تركي في "الناتو" يروي لـ"يورونيوز" ظروف اعتقاله إثر محاولة الانقلاب في بلاده

في أعقاب محاولة الإنقلاب التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من شهر تموز/يوليو عام 2016، قامت السلطات بمعاقبة المئات من الضباط العاملين في مقر الناتو وأمرت بعودتهم إلى البلاد.

واعتقلت السلطات العديد من أولئك الضباط فور وصولهم إلى أرض الوطن، وكان من بين هؤلاء الخبير في حلف شمال الأطلسي كافير توبكاي، الذي تم تعيينه في بروكسل في صيف 2015، وبعد الانقلاب بثلاثة أشهر استدعته أنقرة لحضور اجتماع عاجل، غير أنه بقي سنة ونصف في السجن، وحينما خرج من السجن بقرار إطلاق سراح مشروط بانتظار المحاكمة، فرّ إلى اليونان.

وذكر توبكاي لـ"يورونيوز" أن التهمة التي وجهت له، هي أنه ضابط في حلف الناتو موالٍ للغرب ولديه حساب على "تويتر" يقوم من خلاله بانتقاد الحكومة، كما اتهمته السلطات بأنه عضو في حركة فتح الله غولن (رجل دين تركي يعيش في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1999، وينفي غولن أي صلة له بالإنقلاب الذي حصل في تركيا قبل عامين).

ورداً على سؤال حول حيثيات عودته إلى تركيا واعتقاله، قال توبكاي: أخبرني زملائي في المكتب عن مؤامرة تحيكها السلطات في تركيا لاستدراجي إلى هناك، غير أني أنكرت صحة مثل هذه المعلومات، خاصة أنني بريء وليس لدي ما أخشاه، وفوق هذا وذاك، فأنا ضابط ويجب علي أن أطيع الأوامر، وهكذا ذهبت إلى تركيا.